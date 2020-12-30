РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В преддверии Нового года на базе Люберецкой областной больницы состоялось торжественное вручение государственных наград работникам здравоохранения пяти городских округов Подмосковья, в том числе из Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Награды совместно с главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым и первым заместителем главы администрации городского округа Люберцы Ириной Назарьевой вручила заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова. Работники Люберецкой областной больницы получили 9 наград.

«Для меня большая честь принимать участие в подобных мероприятиях. Вручение наград – это всегда торжественный и трепетный момент. Я благодарю вас за то, что вы выбрали медицину делом своей жизни. И за то, что вы проявляете не только огромный профессионализм, но и вкладываете душу в свою работу», – сказала Свешникова.

По словам Назарьевой, для многих людей новогодние праздники – это отдых, но для врачей – это боевые будни.

«Хочется искренне пожелать вам и вашим семьям здоровья, добра и благополучия в новом году. От имени главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого разрешите поздравить вас с наступающими праздниками и заслуженными наградами», – отметила Назарьева.