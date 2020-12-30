РИАМО - 30 дек. Пригородные электрички в Московском регионе приходили с точностью в 99% в 2020 году, сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«В этом году 99% (составила - ред.) точность прихода электричек», - сказал Белозеров.

Он отметил, что в Московском регионе идет активная работа по повышению удобства пригородного сообщения.

«Оно становится самым современным, экологичным, удобным городским видом транспорта», - заключил Белозеров.

При этом в связи с пандемией не удалось реализовать в 2020 году план по перевозке 770 миллионов пассажиров. Однако благодаря вводу МЦД пригородным сообщением начали пользоваться больше людей.

«Мы видим, что если бы не было запуска новых станций, мы бы не привлекли дополнительно еще 5% пассажиров», - заключил Белозеров.