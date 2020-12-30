РИАМО – 30 дек. После пандемии объем рынка внутреннего туризма в России может составить 1-1,5 триллиона рублей, в 2020 году доходы отрасли составили порядка 790,5 миллиардов рублей, пишет в среду газета «Известия».

Соответствующее исследование провел НИУ «Высшая школа экономики».

«В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 миллиона человек. В кризисном 2020-м отрасль заработала около 790,5 миллиардов рублей, доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза, а покорять просторы родной страны отправились лишь около 22 миллионов путешественников», – говорится в материале.

Путешественники были довольны достопримечательностями и природой, однако разочаровались в сервисе, инфраструктуре, стоимости проезда и проживания.

При расчетах учитывали 19,8 миллиона россиян, которые регулярно путешествуют и которые в этом году остались дома, и 21,7 миллиона человек, которые отправились в путешествие по стране. ​