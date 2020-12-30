РИАМО - 30 дек. На текущей неделе в Подмосковье открываются три новых офиса «Почты России», они позволят снизить нагрузку на уже работающие отделения, получение услуг почтовой связи станет удобнее и быстрее для населения Балашихи и Домодедова, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России».

Почтовые офисы оформлены по системе нового формата. Они располагаются в шаговой доступности для жителей быстрорастущих городов региона.

«Вчера мы открыли отделение почтовой связи в Балашихе с индексом 143908 на улице Реутовской, 15, сегодня открываем отделение 143923 на шоссе Энтузиастов в ТЦ «Новоизмайловский». В новых отделениях заработают 5 операционных окон, которые смогут обслуживать более 35 тысяч жителей», – отметила начальник Балашихинского почтамта Лариса Свиридова.

В конце недели будет открыто отделение почтовой связи в Домодедово по адресу: бульвар Строителей с индексом 142029.

Также в первом квартале следующего года в Подмосковье планируют открыть еще три почтовых отделения.

Современные почтовые офисы планируется оснастить комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей согласно требованиям государственной программы «Доступная среда». В случае необходимости работники почты окажут помощь маломобильным клиентам внутри отделения для получения почтовых услуг.