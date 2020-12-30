РИАМО - 30 дек. Строительство МЦД ведется рекордными темпами и сравнимо со строительством метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД-2 в подмосковном Подольске.

«Завершаем трудный год создания наземного метро. Проведена гигантская работа. Мы вышли на рекордные объемы, сопоставимые со строительством метрополитена», - сказал Собянин в ходе открытия станции МЦД-2 Подольск.

Он отметил, что это требует совместной работы московских и подмосковных властей, РЖД.

«Хочу поблагодарить дорожников. У нас громадье планов», - заключил Собянин.

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