РИАМО - 30 дек. Дополнительные поезда запустили в среду между подмосковными Реутовым и Балашихой, это повысит качество перевозки на общественном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Запущено дополнительно 16 пар пригородных поездов, это позволит почти вдвое сократить время ожидания.

«Реутово - Балашиха, загрузка была 180-190%, в поезд можно было вбежать только с разбега. Сегодня дополнительные пути, поезда позволили дать другое качество перевозки на общественном транспорте», - сказал Воробьев.

Теперь на участке от станции Реутово до станции Балашиха будут курсировать 32 пары поездов в сутки. Это позволит сократить интервал движения поездов в течение всего дня на этом маршруте в два раза – с 60 до 30 минут (за исключением дневного технологического перерыва продолжительностью два часа).

Увеличить количество поездов на этом маршруте удалось за счет завершения масштабных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры – окончания строительства железнодорожной развязки на станции Реутово и строительства двухпутных участков на ветке Реутово – Балашиха, что реализуется в рамках совместной программы развития Центрального транспортного узла и финансируется ОАО «РЖД» и правительством Москвы.