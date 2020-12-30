РИАМО - 30 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с цензурой на иностранных интернет-платформах по отношению к публикациям отечественных СМИ, сообщает Nation News.

«Платформе, блокирующей российские СМИ, генпрокурор может присвоить статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ». Меру он должен согласовать с МИД», - поясняется в сообщении.

Проявление цензуры по отношению к российским СМИ будет наказываться блокировкой отдельной интернет-страницы или ресурса в целом, замедлением его трафика, штрафами в размере до 3 миллионов рублей. Суд сможет назначить одно или несколько наказаний одновременно.

Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому в стране вводится единый номер «112» для вызова экстренных служб.