РИАМО - 30 дек. Все подмосковные промыслы впервые собрали на одной площадке, вице-губернатор региона Наталья Виртуозова открыла в МВК «Новый Иерусалим» уникальную выставку «Небесная мастерская», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«29 декабря - День народных промыслов Подмосковья, и символично, что мы открываем выставку именно сейчас. В последнее время этот праздник был незаслуженно забыт. Хотя народное ремесло - это, можно сказать, визитная карточка Подмосковья. Большая часть промыслов сосредоточена именно в Московской области, и мы должны всячески поддерживать эту уникальную отрасль. Хочу поблагодарить организаторов за такую замечательную выставку», — сказала Наталья Виртуозова.

В Подмосковье 19 действующих производств, в том числе известные на весь мир Гжель, Жостово, Федоскино, Вербилки. Изделия из фарфора, расписные подносы, русские матрешки, елочные игрушки, павловопосадские платки – все это можно увидеть на выставке, которая будет работать до 20 июня.

«Очень важно, что в год своего 100-летия музей «Новый Иерусалим» находит актуальные форматы общения с публикой: от выставки работ европейских художников классицизма до предметов усадебной культуры, от русского церковного искусства до работ народных мастеров. Выставка «Небесная мастерская» символизирует связь традиций и поколений, возможность перспективного развития промыслов и сохранение их художественной ценности», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

С концепцией выставки «Небесная мастерская» связано еще одно яркое событие, которое пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье»: 6-8 января на открытой площадке возле музея состоится фестиваль «Мастерская Рождества». Гости смогут понаблюдать за работой гончаров, кузнецов, художников, попробовать фермерские продукты. Фестиваль, как и выставка, пройдут с соблюдением всех антиковидных мер.

«Мы организуем сеансы на выставке, чтобы не создавать очереди и обеспечить все требования санитарной безопасности. Поэтому, прежде чем идти в музей, нужно купить электронный билет на нашем сайте. Будем формировать группы и на мастер-классы, кураторские встречи, экскурсии – не более пяти человек. Ждем жителей и гостей Подмосковья», - сказал директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

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