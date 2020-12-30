РИАМО - 30 дек. Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ стало нерентабельным проектом, начало стремительно терять аудиторию, поэтому телеканал решил отказаться от шоу, сообщил гендиректор «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров.

Ранее телеканал ТНТ объявил о том, что реалити-шоу «Дом-2» больше не будут показывать на канале. Последний выпуск должен выйти в среду в 22:00.

«Проекту «Дом 2» исполнилось более 15 лет, и, безусловно, предельно популярный в начале, в середине и на пике своего развития он стал серьезно терять аудиторию. <…> В последние годы стал нерентабельным, то есть проект достаточно дорогой и он начал приносить каналу убытки», — сказал Жаров в эфире телеканала «Россия 24» 29 декабря.

Он добавил, что попытки изменить что-то внутри формата не привели к успеху.

«И я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала – отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», — заключил Жаров.

«Дом-2» за свою историю неоднократно вызвал множество скандалов и судебных разбирательств. У передачи есть армия поклонников, но и противников шоу также немало. ​