РИАМО - 30 дек. За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы, на искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки выявили 5105 новых случаев инфицирования Covid-19.

«8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

C начала пандемии в городе выявлено 803 203 случая коронавируса.

Горожане в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, а также школьники 6-11 классов, которые учатся дистанционно, должны соблюдать домашний режим. В общественных местах и транспорте нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.