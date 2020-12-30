РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Предприниматели городского округа Люберцы максимально оперативно откликнулись во время пандемии коронавируса и с начала весны оказывали существенную поддержку медицинским учреждениям и волонтерскому штабу, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«В период пандемии к помощи медикам подключились 24 предприятия округа. Представители бизнес-сообществ муниципалитета предоставили медикам порядка 125 тысяч одноразовых и многоразовых масок, 5 тысяч литров хлорсодержащих препаратов, 75 литров антисептика, респираторы, комбинезоны и бахилы. СИЗами и дезинфицирующими средствами учреждения здравоохранения Люберец были обеспечены в полном объеме», - сказал начальник управления предпринимательства и инвестиций муниципалитета, член партии «Единая Россия» Павел Коровин.

Бизнесмены округа активно участвовали в работах волонтерского штаба «Единой России», закупая и развозя продукты, лекарства, оказывая адресную помощь.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского, Люберецкое отделение очень ценит помощь представителей бизнеса в период пандемии.

«В сложной ситуации мы смогли объединиться и поддержать друг друга. Приятно видеть наше общество таким социально ориентированным и сплоченным», - подчеркнул Беловодский.

Люберецкие единороссы и медики также благодарят группу компаний «Черноголовка» за поставку более 2,2 тысячи литров питьевой бутилированной воды в ковид-центры муниципалитета.

«Спасибо предпринимателям за неравнодушное отношение к общей беде – коронавирусной инфекции, за помощь медикам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Волонтеры нашего штаба благодарны каждому, кто не остается в стороне», – отметил руководитель люберецких добровольцев Георгий Николаев.

С целью благодарности предпринимателям и партнерам, оказывающим помощь оперативным волонтерским штабам и больницам в Подмосковье, региональное отделение партии «Единая Россия» запустило проект «Волонтеры 50» (www.volontery50.ru). На сайте отражены все общественные и некоммерческие организации, которые по собственной инициативе включилась в благотворительную и безвозмездную работу.

Волонтерский штаб «Единой России» в городском округе Люберцы работает в ежедневном режиме. Добровольцы доставляют пенсионерам, многодетным семьям и людям с хроническими заболеваниями продукты, а также по выписанным в больнице рецептам приобретают лекарства. Обратиться за помощью можно по телефону: 8(498)547-34-35.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.