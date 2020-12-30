РИАМО - 30 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД-2 в подмосковном Подольске, передает корреспондент РИАМО.

Она стала шестой станцией МЦД на территории Московской области, там провели масштабную реконструкцию в 2020 году. Новый пригородный вокзал заменил обычную железнодорожную платформу и отвечает всем стандартам МЦД: здесь обустроены две платформы с навесами, расширен пешеходный переход.

«Всех с наступающим Новым годом. Очень приятно, что мы сегодня открываем очередную станцию, комфортную. Стратегическая задача, чтобы наш наземный транспорт стал комфортным, доступным, удобным», - сказал Воробьев.

Собянин в свою очередь также отметил, что новый вокзал в два раза больше и комфортнее.

«Это приближение к современным стандартам мирового уровня», - добавил Собянин.

При проведении работ по реконструкции удалось сохранить историческое здание вокзала. Со стороны привокзальной площади построен пассажирский павильон, подъемы и спуски на новую островную платформу оснащены шестью эскалаторами и четырьмя лифтами.

Ежедневный пассажиропоток станции превышает 20 тысяч человек в сутки, в 2025 году может достичь 33,4 тысячи, в 2030-м - 43,4 тысячи.

Станция Подольск - одна из ключевых станций для организации движения поездов на МЦД-2, который объединяет Курское и Рижское направления Московской железной дороги. Протяженность МЦД-2 от Нахабина до Подольска составляет 80 километров, общее время в пути -122 минуты. Интервал между поездами - 6 минут. Пассажиропоток - 69 миллионов пассажиров в год.

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