РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак поздравил ветеранов ВОВ с наступающими праздниками и вручил им подарки от регионального отделения партии, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Шлапак посетил четырех фронтовиков Великой Отечественной войны - Анну Поливцеву, Льва Решетова, Анатолия Петрова и Николая Сметанина.

«Уходящий год был объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляя фронтовиков, мы вновь отдаем дань памяти и восхищаемся нашими героями. Пусть этот год будет добрым и мирным. Мы искренне вами гордимся и хотим пожелать сил и крепкого здоровья, светлых надежд и благополучия, счастливых дней и отрады. Будьте любимы близкими и уважаемы всеми поколениями», - сказал Шлапак.

В течение новогодних праздников депутаты разных уровней, партийцы и сторонники городского округа Люберцы поздравят 113 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.