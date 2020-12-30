РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 дек. Уголовное дело возбудили в подмосковной Балашихе по факту смерти в результате пожара двух человек, один из которых ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

29 декабря в деревне Фенино в ходе тушения пожара в жилом доме обнаружены тела двух человек - 6-летнего мальчика и 59-летнего мужчины - со следами копоти, смерть которых наступила в результате отравления продуктами горения. В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания расположен на первом этаже дома в прихожей, которая выгорела частично. Основной версией произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек, один из которых ребенок (часть 3 статья 109 УК РФ)», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что следователем назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической судебной экспертизы, запланировано проведение допросов родственников, жильцов соседних домов, осуществляется сбор необходимых характеризующих материалов.

Расследование продолжается.