РИАМО - 30 дек. В столице за минувшие сутки выявили 5105 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 803 203 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки после лечения от коронавируса в столице выздоровели 5896 пациентов, с начала пандемии вылечились 621 292 человека.

В Москве за сутки скончались 72 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии составляет 11 136 человек.

В России за сутки выявили 26 513 новых случаев коронавируса, вылечились от инфекции 29 235 человек, скончались 599 заразившихся.

С начала пандемии в стране было выявлено 3 131 550 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 525 418 Covid-пациентов, умерли 56 426 человек.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.