РИАМО - 30 дек. С начала 2020 года число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» увеличилось более чем на 860 тысяч человек, с момента запуска в 2012 году приложение скачали более 6 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2020 году мы выпустили несколько полезных обновлений для жителей: появилась возможность оплаты электроэнергии, записи в центры госуслуг «Мои документы» и функция заказа горячего питания для ребенка в школе. Развитие приложения продолжится: в следующем году мы добавим в него новые полезные функции», — сказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов.

Он уточнил, что на сегодняшний день число активных пользователей приложения превышает 2,3 миллиона человек.

В этом году москвичи чаще всего пользовались сервисами для передачи показаний счетчиков электроэнергии и воды, оплаты коммунальных услуг и просмотра электронного единого платежного документа. Кроме того, они часто смотрели раздел «Электронный дневник» и график отключения горячей воды, а также записывали домашних питомцев на прием к ветеринару.