РИАМО - 30 дек. Известный блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных российских городов, в этот список вошла российская столица, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее видео Варламов опубликовал на своем YouTube-канале. Рейтинг возглавил Кызыл, город является столицей Республики Тыва. Здесь отмечен самый большой показатель убийств по стране. Так, на 100 тысяч жителей в Кызыле приходится 35 убийств.

«На второй строчке расположился Магадан. Согласно данным приведенной статистики, количество убийств в этом городе превышает средний показатель по стране в пять раз», – говорится в сообщении.

Третью строчку рейтинга занял Улан-Удэ, где популярно запрещенное в России экстремистское движение «АУЕ».

В пятерке оказались Благовещенск и Челябинск. Далее блогер поставил Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты (Ростовская область), Санкт-Петербург и Москву. Таким образом, столица замкнула рейтинг.

По мнению Варламова, убийство в Москве пытаются совершить каждую минуту, а опаснее всего находиться на вокзалах и рынках города.

Ранее Варламов назвал самые комфортные для жизни города страны. Он оспорил результаты исследования «Урбаники», которое показывает, что наиболее доступным по стоимости жилья и одновременно комфортным для жизни является Краснодар. Блогер считает, что по этим показателям столица опережает Краснодарский край.