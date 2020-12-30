РИАМО - 30 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится единый номер «112» для вызова экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Подписанный президентом федеральный закон размещен на официальном портале правовой информации.

«Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы», - говорится в материале.

Документ регламентирует работу системы-112 и устанавливает полномочия различных органов власти при ее эксплуатации.

Ранее Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.