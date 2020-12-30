РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Тело мужчины обнаружили в лифте сгоревшего ресторана «Дюшес» в Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник экстренных служб.

Сообщение о пожаре в здании ресторана на улице Кирова, дом 26А поступило 29 декабря в 16:11. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг. В 01:33 среды его полностью ликвидировали.

«29 декабря в 23:10 при проливе здания в лифте ресторана обнаружили труп мужчины», - сказал сотрудник.