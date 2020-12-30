РИАМО - 30 дек. Схему работы светофора на выезде с Сосновой улицы в Котельниках на Новорязанское шоссе изменят в 2021 году, а на развязке Новоегорьевского шоссе и МКАД проведут реконструкцию к 2024 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

По его словам, основная причина утренних и вечерних пробок — близость округа к Москве и большое количество крупных ТЦ и жилых кварталов на его территории. Котельники — один из самых густонаселенных округов Подмосковья. Работа по решению проблем с заторами ведется, однако этот процесс непростой и длительный.

«В качестве решения здесь (выезд на Новорязанское шоссе с Сосновой улицы — ред.) было предложено изменить режим работы светофора. По информации от ГКУ ЦОДД, они выполнят эти работы в 2021 году. <…> На развязке Новоегорьевского шоссе и МКАД планируется провести реконструкцию до 2024 года», — сказал Жигалкин.

Он добавил, что пробки на выезде с Новоегорьевского шоссе на трассу М-5 «Урал» связаны с реконструкцией последней и сужением проезжей части. Заторы прекратятся после завершения работ.

В настоящее время «Центравтомагистраль» проводит строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал». На участке с 28-го по 37-й километр обхода поселка Октябрьский будет построен мост через Москву-реку. Общая протяженность новой дороги составит более 11 километров.

Помимо этого, на участке будут введены в эксплуатацию три транспортных развязки и шесть путепроводов. Строительные работы планируется завершить в 2023 году.