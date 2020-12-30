РИАМО - 30 дек. В Подмосковье провели масштабную работу по благоустройству и продвижению туристических продуктов, регион предоставляет большие возможности для туризма, сообщил зампред комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров.

Ранее Московская область стала лидером национального туристического рейтинга – 2020, который составлен журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Подмосковье впервые поднялось на первую строчку этого рейтинга.

«Первое место в этом году — это итог большой плодотворной работы. Я выделил бы два фактора, повлиявших на это. Первый — это долговременная политика правительства Московской области по превращению Подмосковья в очень интересный объект для внутреннего туризма. Второй — то, что помогла пандемия. Понятно, что людям хочется выезжать подальше от больших густонаселенных городов, и на этот запрос Подмосковье отвечает», — сказал Мазуров в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что была проделана большая работа по благоустройству усадеб, городов, установке указателей, продвижению туристических продуктов.

«Я сам живу в Коломне и вижу, как город преображается, как растет количество туристов. Сейчас к новогодним праздникам иначе, как рождественская сказка, невозможно назвать — города преобразились, убраны и в них приятно просто находиться. Это действительно большая и кропотливая работа в разных сферах», — рассказал Мазуров.

Он добавил, что у подмосковного туризма есть несколько направлений. Одно из них – исторические поселения, например, Коломна и Зарайск, Сергиев Посад, Звенигород, Дмитров. Кроме того, есть направление агротуризма, усадьбы, спортивный туризм. Мазуров подчеркнул, что Московская область дает туристам широкий спектр возможностей на любой вкус.

Депутат рассказал, что в Мособлдуме разрабатывают проект по развитию горнолыжного туризма. Кроме того, Мазуров добавил, что у региона есть шансы сохранить лидерство по внутреннему туризму.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

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