2020 год стал одним из самых непредсказуемых и экстремальных для жителей Подмосковья. Он бросил вызов системе здравоохранения, экономике и чувству уверенности в завтрашнем дне. С какими итогами Московская область завершает этот долгий и трудный год, выяснила обозреватель РИАМО.

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Взяли ковид под контроль

Илья Наймушин

Весной этого года Московская область стала одним из первых регионов, принявших на себя вирусный удар. Чтобы обуздать COVID-19, власти Подмосковья синхронно с Москвой вводили жесткие ограничительные меры, перестраивали работу всей системы здравоохранения и разворачивали дополнительные инфекционные койки.

«Весной мы почти прошли по краю, свободных коек оставалось мало. Очень не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Поэтому постарались создать коечный фонд с запасом. Но человеку нужны не койки, а помощь. Работающее здравоохранение – это скорая, которая приезжает быстро, это госпитализация, если состояние тяжелое, это когда привозят лекарства, если болеешь дома. И с недавних пор – это хорошо организованная вакцинация», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Очереди скорых у ковид-стационаров, пустые улицы и страх неизвестности – такой запомнилась жителям региона весна. Сегодня в Подмосковье развернуто порядка 19,6 тысячи коек, из которых 40% свободно. После полной остановки предоставления плановой медицинской помощи весной ее удалось запустить вновь. Кардиологическая, онкологическая, травматологическая и другая узкая медицинская помощь сегодня оказывается в полном объеме.

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Стартовала вакцинация

Главным подарком под елочку, которого ждали жители области, стала вакцина против COVID-19. Сегодня в Подмосковье уже стартовала масштабная прививочная кампания. Пока что вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в приоритетном порядке прививаются жители, находящиеся в группе риска – медицинские работники, специалисты социальной сферы, ЖКХ, сотрудники МФЦ, водители общественного транспорта, сотрудники полиции. Развернуто более 93 пунктов, закуплены морозильные камеры для хранения препарата, организована электронная запись через региональный портал госуслуг. Задача на будущий год – привить на добровольной основе около 4 миллионов жителей региона.

Вакцинация от COVID-19 продолжится и в новогодние праздники. Пункты будут работать все дни, кроме 1 и 7 января. Сделать прививку появится возможность и у жителей 60 плюс – на прошлой неделе Минздрав РФ одобрил применение «Спутник V» для людей старшего возраста.

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Запустили телемедицину

Подмосковье стало одним из трех пилотных регионов страны, где в течение 2020 года успешно прошла испытания масштабная телемедицинская платформа. Работа в этом направлении шла и раньше, однако именно пандемия подтолкнула развитие этой области здравоохранения.

«У нас есть удаленные территории, где сложно оказать высококачественную медицинскую помощь. Поэтому мы начали активно использовать различные современные методы: второе мнение, онлайн-консультации профессионалов из федерального института, МОНИКИ. Это делается для того, чтобы оказывать своевременную и профессиональную помощь пациенту, которая гарантировала бы здоровье по окончании лечения», – подчеркнул Воробьев.

В ходе испытаний федеральной телемедицинской платформы gostelemed.ru, интегрированной с единой государственной системой идентификации, было отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. А в декабре 2020 года «Ростелеком» приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе.

Закрыты все мусорные полигоны

В декабре 2020 года в Подмосковье был закрыт последний из 39 мусорных полигонов. Им стал полигон ТКО «Лесная» в городском округе Серпухов. Отныне на всей территории области будут утилизировать твердые коммунальные отходы по современным технологиям. Мусор сортируют специализированные перерабатывающие комплексы (КПО).

В рамках национального проекта «Экология» взамен полигонам создается комплексная система обращения с отходами, одна из целей – свести объем захоронения твердых бытовых отходов к нулю. В 2021 году в Московской области введут шесть дополнительных мощностей КПО и четыре завода по термической утилизации отходов.

Помимо этого, уже с первого квартала 2021 года в Подмосковье заработает система тотального контроля над строительным мусором. Она поможет решить проблему несанкционированного сброса строительного мусора в лесах. Отслеживать нарушителей будут фотоловушки: их в регионе уже установлено более 200.

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Обманутые дольщики получили ключи

Подмосковье активно восстанавливает права обманутых дольщиков. В этом году было выдано 17,5 тысячи ключей, еще 1,9 тысячи дольщиков получат жилье до конца года. В планах на следующий год – восстановить в правах еще 19 тысяч дольщиков. Такими темпами Подмосковье сможет решить проблему в 2023 году. Напомним, что изначально в регионе было 107,5 тысячи обманутых дольщиков.

Помимо достройки домов, руководство региона уделяет пристальное внимание вопросам благоустройства прилегающих территорий, строительству школ и детских садов.

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Запустили ЦКАД

В последние дни старого года губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, помощником президента РФ Игорем Левитиным и председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко открыли движение на новых участках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Теперь для автомобилистов доступны еще четыре участка трассы общей протяженностью почти 170 километров.

ЦКАД – знаковый объект для всей страны. Открытое движение позволяет перемещаться по новой скоростной трассе, минуя Московскую кольцевую автомобильную дорогу и улично-дорожную сеть Подмосковья. Это дает возможность автомобилистам сократить время в пути, обеспечить мобильность жителей региона и условия для быстрой доставки грузов, привлечь инвесторов и создать большое количество новых рабочих мест.

Все запущенные участки представляют собой четырехполосные трассы с наружным освещением, краевыми металлическими барьерными ограждениями и с искусственными сооружениями в виде транспортных развязок, мостов и мостовых сооружений, экодуков (мостов для перехода животных) и путепроводов.

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