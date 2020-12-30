РИАМО - 30 дек. Прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье за минувшую ночь составил 1-2 сантиметра, самые большие сугробы наблюдаются в Волоколамске, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Теплый атмосферный фронт атлантического циклона отметился в Московской области области осадками, сначала это был небольшой переохлажденный дождь и мелкая снежная крупа, а затем пошел снежок. За ночь выпало 1-3 миллиметра осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил 1-2 сантиметра», - говорится в сообщении.

В настоящее время высота снежного покрова на ВДНХ в Москве составляет 14 сантиметров, в Тушине - 15, на территории МГУ - 16. В Подмосковье больше всего снега лежит в Волоколамске - 18 сантиметров, в Истре и Серпухове - по 17 сантиметров.

Как отметили синоптики, до Нового года высота снежного покрова в Московском регионе существенно не изменится.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил РИАМО, что минувшей ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь. Он возник из-за плюсовой температуры на высоте 500-700 метров. Там образовывались капли дождя, которые замерзали при падении вниз.