РИАМО - 30 дек. Школу на 1,2 тысячи мест введут в эксплуатацию в микрорайоне Южный Котельников в 2021 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Сейчас завершается строительство школы на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный. Планируем ввести ее в эксплуатацию уже в следующем году», — сказал Жигалкин.

Он отметил, что долгое время в округе не строились новые школы. Открытие в 2019 году пристройки к школе №2 на 300 мест стало первым за последние несколько лет.

В 2021 году будут введены в эксплуатацию два детских сада — на 235 мест (ЖК «Новые Котельники») и 350 мест (строящийся микрорайон Парковый).

«В детских садах города очередей нет, по достижении трех лет каждый ребенок города обеспечивается местом. Кроме того, в нескольких садах есть и ясельные группы», — подчеркнул Жигалкин.

По словам главы округа, открытие в 2022 году воспитательно-образовательного комплекса на 2450 мест в микрорайоне Опытное поле полностью решит проблему второй смены в школах Котельников.