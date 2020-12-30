РИАМО - 30 дек. Проблему обманутых дольщиков в Котельниках решат в 2021 году после завершения строительства жилого комплекса «Белые Росы», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Ситуация с дольщиками, которая раньше действительно была проблемной темой для округа, в этом году значительно выправилась. А после завершения строительства «Белых Рос» (в 2021 году — ред.) таких объектов (долгостроев - ред.) вообще не останется», — сказал Жигалкин.

Он добавил, что в 2020 году два корпуса данного ЖК достроили, свыше тысячи дольщиков уже получили ключи от своих квартир.

Жигалкин отметил, что ЖК «Белые Росы» был самым сложным объектом на территории округа. Его достраивает областной Фонд защиты прав дольщиков. Остался один корпус, планируется выход на стройплощадку и завершение работ в течение 2021 года.

Другой проблемный ЖК в округе — «Котельнические высотки» на 1 тысячу квартир. Он находится на финальной стадии строительства, подчеркнул глава округа.

С начала 2020 года обманутые дольщики Подмосковья получили 17,5 тысячи ключей от квартир. Вопрос о восстановлении в правах дольщиков находится на личном контроле у губернатора региона Андрея Воробьева.