РИАМО - 30 дек. Самая масштабная новогодняя площадка в Подмосковье работает в парке «Патриот», куда удобно добраться на машине и общественном транспорте, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева туда организованы автобусные маршруты от трех железнодорожных станций – Кубинка, Голицыно и Селятино, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«От станции Голицыно - автобус №48П: ежедневно с 07:40 до 18:30 с интервалом 60 минут по будням, с 07:40 до 21:40 с интервалом движения 30 минут - по выходным. Расписание - на сайте patriotp.ru/kontakty/raspisanie-avtobus/», — говорится в сообщении.

Стоимость проезда составляет 60 рублей, оплатить можно банковской картой или картой «Стрелка». По этому маршруту курсируют низкопольные автобусы, в которых могут совершить поездку пассажиры с ограниченными возможностями здоровья и мамы с колясками. Два места предусмотрены для льготного проезда.

От станции Селятино каждые 9-15 минут курсирует автобус №60К с 08:15 до 19:45 каждый день. Стоимость проезда составляет 96 рублей, если платить наличными, 86 рублей – по карте «Стрелка». Маршрут от станции Голицыно до станции Селятино обслуживает «Мострансавто», на нем действуют все предусмотренные льготы.

От станции Кубинка ежедневно с интервалом в 15 минут курсирует автобус №75к. Маршрут работает с 07:30 до 20:00. Стоимость проезда составляет 60 рублей.

Те, кто решит приехать в «Патриот» на автомобиле, может посмотреть на сайте парка схему проезда и расположение парковок.

Всю зиму на территории «Патриота» будет работать фестиваль зимних развлечений. Перед Главным храмом Вооруженных Сил России установлена 30-метровая ель. На Соборной площади есть огромный каток, где можно бесплатно покататься и взять в аренду коньки. Кроме того, на этой площадке есть тюбинговый спуск и горки, высота самой большой превышает 50 метров. Гости также могут прокатиться на собачьей упряжке и поиграть с хаски.

В «Патриоте» работают музейный комплекс с редкими экспонатами военной техники, Партизанская деревня, многофункциональный огневой центр, где инструкторы научат пользоваться историческим и современным стрелковым оружием, центр военно-тактических игр - лазертаг, страйкбол, нерф.

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