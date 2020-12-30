РИАМО - 30 дек. Дополнительные сервисы стали доступны пользователям портала уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, среди них - личный кабинет для отправки обращений и отслеживания их истории, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Портал омбудсмена — важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки», — сказала заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Также пользователи портала могут записаться в общественную приемную при бизнес-омбудсмене. Кроме того, разработчики ресурса сделали более удобный интерфейс сайта и усовершенствовали поиск.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева подчеркнула, что нововведения позволят бизнесу более эффективно взаимодействовать с экосистемой уполномоченного и всем профессиональным сообществом.