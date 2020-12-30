РИАМО - 30 дек. После ввода в эксплуатацию автозаправочного комплекса «Нефтьмагистраль» в Котельниках во втором квартале 2021 года для жителей появятся свыше 80 новых рабочих мест, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Строительство многофункционального автозаправочного комплекса «Нефтьмагистраль» <…> позволит нам создать более 80 рабочих мест со средней заработной платой в 84 тысячи рублей в месяц», — сказал Жигалкин.

Объем инвестиций по проекту составит 250 миллионов рублей.

По итогам 2020 года Котельники вошли в топ-10 подмосковных муниципалитетов по приросту малого и среднего предпринимательства. Около 1 тысячи новых субъектов МСП и самозанятых появилось в округе в текущем году.