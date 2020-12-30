Для большинства россиян Новый год – главный и самый ожидаемый праздник в году. К нему готовятся особенно тщательно и «отрываются» по полной: покупают дорогие подарки, устраивают обильное застолье и закатывают громкие вечеринки. Однако не все придерживаются этой популярной традиции. Обозреватель РИАМО узнала, почему некоторые люди не отмечают Новый год.

Ольга, 32 года:

«Новый год с 31 декабря на 1 января я перестала отмечать еще 10 лет назад. Решила я так по нескольким причинам. В первую очередь, я стараюсь следить за здоровьем: занимаюсь спортом, ем только полезную еду, контролирую режим сна.

На мой взгляд, даже одна праздничная ночь из-за нарушения режима пагубно влияет на организм, а если к этому добавить лишние приемы пищи и алкоголь – получится колоссальный вред.

Вместо этого мы всей семьей отмечаем «природные» праздники: например, зимнее солнцестояние, китайский Новый год. Я давно заметила, что они имеют сильное влияние на человека.

По-моему, праздновать определенный день в календаре – это странно. Мне кажется, разумнее жить в ритме природы.

В новогоднюю ночь мы обычно спим – в общем, она для нас ничем не отличается от обычной. Но подарки детям дарим, говорим, что это Дед Мороз – они у нас в него пока верят.

При этом стараемся не формировать у детей привычку наедаться в новогоднюю ночь. Вырастут – сами решат, как им отмечать этот праздник».

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Валерий, 50 лет:

«Для меня Новый год – фейковый праздник. Я верующий человек, а в православном календаре 1 января — обычный день. Церковный новый год начинается 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому стилю), но даже этот день не является праздничным.

Христианские праздники так или иначе посвящены событиям, связанным с нашим Спасением. А Новый год, независимо от даты, — всего лишь временной рубеж, точка отсчета. Поэтому, с христианской точки зрения, он вовсе не является праздником. К тому же, эта дата на протяжении всей нашей истории была условной и постоянно менялась.

Я считаю, что Новый год популярен, прежде всего, из-за атмосферы единения, теплоты, семейности – во всех этих чертах праздника можно увидеть что-то духовное. Получается, что Новый год преподносит рождественские идеи, хотя и в сильно искаженном виде.

К тому же, он до сих пор остается атеистической заменой Рождества, которой стал еще в советскую эпоху. Те идеалы, которыми Новый год лишь манит и привлекает, находят свое реальное воплощение в Рождестве Христовом.

Некоторые близкие люди не разделяют мою идею – они любят этот праздник и отмечают его. Здесь я всегда стараюсь искать компромисс: их позиция никогда не становилась причиной скандалов между нами. При этом не допускаю «человекоугодия», то есть не нарушаю Рождественский пост из-за боязни, что с кем-то прекратятся приятельские отношения, или обо мне не так подумают».

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Светлана, 58 лет:

«Новый год мы не отмечаем последние 15 лет, потому что я и семья моего сына исповедуем православие. До 7 января продолжается Рождественский пост, который мы строго соблюдаем. Дата 1 января приходится на последние, наиболее строгие дни поста, когда шумное торжество и веселье совершенно неуместно.

Новый год мы отмечаем 14 января – по старому стилю. Мы ставим детям елку, они получают подарки, но застолья и чрезмерного веселья стараемся избегать.

Я пришла к вере и к пониманию необходимости поста после 40 лет. Жаль, что не раньше. Сын – после 20 лет, и с тех пор мы пытаемся придерживаться православной традиции. Никто из знакомых не удивляется этому, потому что большая часть моего окружения – тоже верующие, православные люди».