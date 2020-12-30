РИАМО - 30 дек. За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек, с начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

В столице расширили число категорий жителей, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Сейчас записаться на прививку могут пожилые москвичи, работники общепита, ЖКХ, правоохранительных органов, спортивных организаций, волонтеры, работники НКО и религиозных организаций.

Со среды записаться на вакцинацию могут студенты старше 18 лет. Кроме того, могут пройти вакцинацию работники столичного стройкомплекса, люди с хроническими заболеваниями.

Прививку можно сделать в 70 пунктах, которые работают с 8 до 20 часов каждый день. Чтобы пройти вакцинацию, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, документ, который подтверждает работу в определенной сфере. Записаться можно на официальном сайте мэра Москвы и на сайте ЕМИАС, в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», по телефону пункта вакцинации.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.