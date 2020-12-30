РИАМО - 30 дек. Соблюдение санитарных мер безопасности управляющими компаниями, коммунальными службами и предприятиями проверят в Котельниках во время новогодних праздников, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Сергей Жигалкин.

«У нас определен график дежурств из числа сотрудников администрации, которые будут контролировать работу управляющих компаний и коммунальных служб. В том числе будут проверять и соблюдение всех санитарных мер», — сказал Жигалкин.

Он отметил, что лично примет участие в проверках. К этой работе также присоединятся депутаты округа и волонтеры.

Новогодние каникулы в 2021 году в России продлятся с 1 по 10 января.

На территории Подмосковья ведется постоянный мониторинг по выявлению нарушений соблюдения мер против коронавируса в работе объектов потребительского рынка и промышленных предприятий. Сотрудники и клиенты обязаны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра. На объектах в помещениях должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции, а также в наличии должны быть средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.