РИАМО – 30 дек. Сборная России будет участвовать в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне, сообщает РИА Спорт.

Отечественная сборная 29 декабря разгромила команду Австрии. Эта победа обеспечила российским хоккеистам выход в четвертьфинал соревнований.

«Встреча группы B, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) в пользу россиян. У победителей дубль оформил Василий Подколзин (7-я и 14-я минуты), также отличились Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). У австрийцев шайбу забросил Сенна Петерс (28)», – говорится в сообщении.

Команда России набрала шесть очков в трех матчах. Таким образом, она обеспечила себе место в первой четверке групповой таблицы. Россияне стали недосягаемы для австрийцев, которые идут на пятой строчке и не набрали ни одного очка в трех проведенных играх.​