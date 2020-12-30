РИАМО - 30 дек. В текущем году в Котельниках зарегистрировались 467 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а 443 жителя городского округа получили статус самозанятого, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Наш город вошел в десятку лучших муниципалитетов по приросту малого и среднего предпринимательства. В 2020 году было создано 467 субъектов бизнеса. <…> 443 жителя получили этот статус (самозанятого – ред.)», — сказал Жигалкин.

Он добавил, что большая часть вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства — из сферы услуг.

В условиях пандемии крупный бизнес Котельников смог сохранить позиции на рынке за счет госзаказа. Предприятиям округа удалось выбраться из кризиса, не сокращая штат.

«Предприятие по производству бетона «Фаворит» поставляло бетон для строительства нового корпуса госпиталя в Коммунарке. Предприятие «Торговый дом «Электротехмонтаж» также для нужд дополнительных корпусов этого госпиталя поставляло электрическое оборудование», — отметил Жигалкин.

Количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье с начала 2020 года увеличилось на 1%. Это стало возможным в том числе благодаря мерам поддержки МСП, которые были приняты на федеральном и региональном уровнях. Количество занятых увеличилось благодаря тем программам, которые были запущены как правительством РФ, так и властями Московской области.