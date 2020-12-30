РИАМО - 30 дек. В Подмосковье и столице до утра 1 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда будет действовать до 09:00 1 января. Кроме того, в Московском регионе действует предупреждение из-за гололедицы до 31 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Орловской и Курской областей.

В Московском регионе в последний день уходящего года будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололед, прогнозируется гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.

В первый день нового года также будет облачно, ожидаются гололед и гололедица, небольшие осадки. В новогоднюю ночь будет минус 1 – плюс 1 градус, днем — 0 – плюс 2 градуса.