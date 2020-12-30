РИАМО - 30 дек. Возможность подать заявку на участие в проекте «Наше дерево» продлили до 15 января, по заявкам, поданным в этот срок, будут высаживать деревья весной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках этого проекта столичные семьи могут высадить «именное» дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно на официальном сайте мэра Москвы в течение 3 лет с даты рождения ребенка.

«Программа «Наше дерево» очень понравилась москвичам, поэтому принято решение со следующего года высаживать деревья дважды в год — весной и осенью. Период весенней кампании стартовал в июле», — сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Из-за продления заявочной кампании по высадке деревьев весной сместились сроки кампании по высадке деревьев осенью. Теперь подать заявку на посадку дерева осенью 2021 года можно будет с 16 января.

На данный момент на весну 2021 года уже забронировано около 4,5 тысяч саженцев.