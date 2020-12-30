РИАМО - 30 дек. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин прошел вакцинацию от Covid-19, результат последующего анализа показал наличие в организме антител к коронавирусу.

«Я лично тоже сделал прививку, но гораздо раньше начала масштабной кампании, как доброволец. Никаких побочных эффектов не обнаружил, а результат анализов показал наличие антител. Так что, считаю, это отличный способ обезопасить себя и своих близких от заражения», — сказал Жигалкин в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что прошел весь маршрут желающего привиться и оценивает процедуру как удобную и быструю. Предварительно нужно только сдать кровь на антитела.

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье стартовала в начале декабря 2020 года. В приоритете прививки делают тем, кто работает с большим количеством людей: медикам, педагогам, сотрудникам сферы ЖКХ и МФЦ. В регионе также открыли запись на вакцинацию от Covid-19 для лиц старше 60 лет. На сегодня в области работают 94 пункта вакцинации.

В Московской области используют российскую вакцину «Спутник V». Она считается безопасной для использования, так как полностью искусственно синтезирована, живых компонентов вируса в ней нет. Вакцинация проходит в два этапа с перерывом в три недели.

На официальном портале правительства Московской области можно ознакомиться с картой пунктов вакцинации.

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