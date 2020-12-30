РИАМО - 30 дек. В Москве выставили на электронные торги 12 нежилых помещений, снять помещения в аренду по льготной ставке могут только малые и средние предприниматели, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках программы представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше. Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке более 1,5 тысяч помещений», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас город выставил на торги по льготной аренде 12 помещений площадью от 15,2 до 235,1 квадратного метра. Лоты расположены в разных округах Москвы. Так, на востоке города выставлены на торги четыре помещения, на юго-западе - три, на юге - два, по одному помещению - на севере, северо-востоке Москвы и в Зеленограде.

По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в 2020 году на льготных условиях было реализовано уже 525 объектов.