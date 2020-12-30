РИАМО - 30 дек. После ледяного дождя на западе Подмосковья, в Одинцовском округе, на дорогах образовалась небольшая ледяная корка, также корка наблюдается на автомобилях, стоящих на улице, передает в среду корреспондент РИАМО.

Ледяная корка на дорогах смешалась со снегом, покрытие неровное, но благодаря этому оно также не стало сильно скользким.

На припаркованных машинах образовался тонкий слой льда. Владельцам автомобилей, которые решили с утра совершить поездку, пришлось отскребать лед от лобовых стекол.

Минувшей ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь. Он возник из-за плюсовой температуры на высоте 500-700 метров. Там образовывались капли дождя, которые замерзали при падении вниз.

В ближайшие сутки еще одного ледяного дождя не ожидается.