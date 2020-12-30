РИАМО - 30 дек. Обе российские вакцины от коронавируса пока не проявили себя с отрицательной стороны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В России зарегистрировали две вакцины против коронавирусной инфекции – «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов», - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что вакцины абсолютно разные с точки зрения их создания и действия.

Ранее Голикова сообщила, что россияне смогут выбрать, какой вакциной прививаться от коронавируса. Оба отечественных препарата запущены в гражданский оборот. ​

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Текстовая трансляция

30 ДЕКАБРЯ

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.