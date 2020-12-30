РИАМО - 30 дек. Водителей, передвигающихся по Москве, попросили быть предельно внимательными в преддверии праздников, перед Новым годом в столице ожидается непростая дорожная обстановка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Также водителям необходимо помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима. На текущий момент пробки в Москве оцениваются в три балла.

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Движение на Кутузовском и Ленинском проспектах, а также на Дербеневской набережной осуществляется без затруднений.