РИАМО - 30 дек. Грузовик наехал на ограждение и перевернулся на внешней стороне 56-го километра МКАД перед Молодогвардейской улицей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пострадавших нет», – отмечается в сообщении.

На данный момент грузовой автомобиль поставили на колеса и переместили к краю проезжей части.

Движение по дублеру на внешней стороне в сторону Можайского шоссе, которое ранее было полностью перекрыто, восстановлено.