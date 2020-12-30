РИАМО – 30 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета величины МРОТ в Российской Федерации, согласно документу, запрещается снижать величину минимального размера оплаты труда, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Соотношение размера прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за прошедший год устанавливается в размере 42%. Это соотношение будет пересматриваться не реже, чем один раз в пять лет», – говорится в сообщении.
Закон устанавливает, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут расти больше, чем если бы расчет проводился по старой методике.
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