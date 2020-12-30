РИАМО - 30 дек. Пожарные потушили возгорание в ресторане «Дюшес» в подмосковных Люберцах, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в здании ресторана на улице Кирова, дом 26А поступило 29 декабря в 16:11. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.

«В 01:33 (среды - ред.) полная ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены 24 единицы техники, а также 72 человека.