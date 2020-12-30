РИАМО - 30 дек. С 30 декабря по 10 января пользователи смогут посмотреть в Сети новогоднюю праздничную программу ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Трансляции будут проходить на официальных страницах ВДНХ и ее резидентов в социальных сетях, а также на платформе Zoom. Присоединиться ко всем мероприятиям можно бесплатно, но на некоторые из них нужно будет предварительно зарегистрироваться», - говорится в сообщении.

30 декабря в прямом эфире на странице ВДНХ в «ВКонтакте» в 18:00 состоится поэтический спектакль театральной труппы Dead Poets Band.

В 15:00 3 января на странице выставки в социальной сети «ВКонтакте» состоится мастер-класс по искусству каллиграфии.

Со 2 по 10 января для детей до 14 лет пройдут творческие мастер-классы, онлайн-игры, занятия на смекалку и многое другое. Поиграть в развивающие игры онлайн и послушать уроки можно будет зарегистрировавшись на сайте «Технограда» и получив ссылку на трансляцию в Zoom. Полный перечень мероприятий размещен на сайте проекта «Техноград».

В 15:00 6 января на странице ВДНХ в социальной сети «ВКонтакте» зрители смогут узнать об истории и традициях Рождества и послушать колядки. А 7 января в 12:00 на странице выставки в социальной сети Facebook можно будет посмотреть онлайн-спектакль «Щелкунчик и Мышиный король». В этот же день в 15:00 либо в Zoom, либо в социальной сети «ВКонтакте» можно будет посетить онлайн-встречу читательского клуба на ВДНХ. Ее модератором выступит кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков.