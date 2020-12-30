РИАМО - 30 дек. Электрические сети в Московской области не пострадали из-за прошедшего ледяного дождя, подмосковные энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики региона.

«По оперативным сводкам министерства, электрические сети в результате ледяного дождя не пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий «Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности, он действует с 29 декабря.

Минувшей ночью в Москве и некоторых частях Подмосковья зафиксировали ледяной дождь, он возник из-за прохождения через регион теплого атмосферного фронта. По словам синоптиков, в ближайшие сутки повторения ледяного дождя в столице и Московской области не ожидается.