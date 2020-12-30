РИАМО - 30 дек. Минувшей ночью в Москве прошел ледяной дождь, такое же погодное явление отметили в некоторых частях Подмосковья, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Через Москву проходил теплый атмосферный фронт. В 21:00 (29 декабря - ред.) на ВДНХ отмечено такое явление, как ледяной дождь или град», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ледяной дождь возник из-за плюсовой температуры на высоте 500-700 метров. Там образовывались капли дождя, которые замерзали при падении вниз.

Синоптик добавил, что в ближайшие сутки не стоит ожидать повторения ледяного дождя в Московском регионе.