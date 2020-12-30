РИАМО - 30 дек. Свыше 3 тысяч заявок на субсидии и гранты одобрили предпринимателям столицы, система поддержки малого и среднего бизнеса совершенствовалась на протяжении всего 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«За этот год правительством Москвы одобрено более 3 тысяч заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти 3 миллиардов рублей», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Он добавила, что в 2020 году число субсидий и грантов выросло с семи до 14, а возможности для их получения были расширены. Также введена программа льготного кредитования.

Наиболее востребованной мерой поддержки у бизнеса Москвы стала субсидия для франчайзи, которая позволяет компенсировать затраты на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности, вознаграждение правообладателю.

Ее получат свыше 730 компаний, которые работают по договору коммерческой концессии (субконцессии) или лицензионному (сублицензионному) соглашению. Так, общая сумма, которую им выделят, составляет более 604 миллионов рублей.

Менее популярной стала компенсация части затрат на участие в выставках. Она заняла второе место. Так, представители МСП могут вернуть деньги, которые они потратили в прошлом году. Выплаты уже одобрили порядка 540 компаниям. Суммарный объем поддержи составляет свыше 116 миллионов рублей.

Возмещение части средств, которые были потрачены на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, стало доступно для ресторанов, кафе и других организаций, работающих в сфере общественного питания. Так, поддержку общим объемом около 180 миллионов рублей получат 536 заведений.

Четвертое место заняла субсидия для экспортно ориентированных предприятий, которая дает возможность МСП компенсировать часть расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выходу на международный рынок, а также транспортировку за рубеж. Меру поддержки одобрили 276 экспортерам. Сумма поддержки составила 500 миллионов рублей.

Бизнес пользовался и возможностью частичного возмещения затрат на онлайн-продвижение. Субсидия была введена весной текущего года. Ее одобрили для 256 предприятий, а общий размер выплат составил свыше 96 миллионов рублей.

Организации отрасли спорта, сфер культуры, досуга и других компенсировали расходы на коммунальные услуги, выплату процентов по кредитам, а также на лизинг или приобретение оборудования. Помощь одобрили 119 организациям. Общая сумма помощи составила 54,6 миллиона рублей. Для 89 компаний гостиничной сферы были одобрены аналогичные субсидии. Объем средств составил 127,9 миллиона рублей.

Регистрация соцпредприятий в РФ началась в текущем году. Так, под этим статусом было зарегистрировано свыше 190 предпринимателей. Для них утверждена специальная субсидия, которая позволяет возместить траты на коммунальные платежи, проценты по кредитам, на приобретение или лизинг оборудования. Суммарно 45 компаниям в Москве выделят 10,5 миллионов рублей.

Резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера компенсируют до 10 миллионов рублей при лизинге или приобретении оборудования, а также на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования и развитие деятельности. Суммарно 236 компаний получат 434,4 миллиона рублей.

Правительством столицы принято пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на общую сумму порядка 90 миллиардов рублей.

В пакет вошли отмена платежей за аренду городских земельных участков и нежилых помещений на период приостановления деятельности, отсрочка до конца 2020 года авансовых платежей по имущественному и земельному налогам, компенсации налога на имущество и земельных платежей, а также помощь в кредитовании, субсидии и гранты малому бизнесу. Меры охватывают 13 отраслей экономики и свыше 50 тысяч организаций.