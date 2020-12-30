РИАМО - 30 дек. График работы медицинских организаций в Москве изменится в предстоящие новогодние праздники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. 9 января на прием можно будет попасть до 18:00. В этот же период врача на дом можно будет вызвать с 08:00 до 20:00, прием вызовов — до 19:30», - говорится в сообщении.

Столичные травмпункты будут работать либо по графику поликлиник, либо круглосуточно.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно будет со 2 по 10 января с 09:00 до 16:00, 1 января кабинеты работать не будут. По такому же графику будут работать кабинеты ИФА-диагностики.

В работе пунктов вакцинации от коронавируса тоже есть изменения. 31 и 1 января эти пункты работать не будут. Сделать прививку можно будет со 2 по 10 января в часы работы медицинской организации.

Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины на праздниках будут работать круглосуточно.

Работать в праздники также будут пункты сдачи плазмы с антителами к коронавирусу, но график нужно уточнять у медицинских организаций.

Детские педиатры с 31 декабря по 10 января будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00, вызовы врача будут приниматься до 14:30, а дежурные врачи в поликлиниках в эти даты будут работать с 09:00 до 15:00.

Сдать ПЦР-тест на Covid-19 можно будет со 2 по 10 января в часы работы медицинской организации. Травмпункты детских поликлиник будут работать с 1 по 10 января с 08:00 до 22:00.

Получить молоко и смеси матери могут 1 января с 12:00 до 15:00, а 31 декабря и в период со 2 по 10 января — с 06:30 до 15:00.

В женской консультации прием специалистов с 1 по 8 января, а также 10 января будут вестись на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00. А 9 января женские консультации будут работать с 09:00 до 15:00.