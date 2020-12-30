РИАМО - 30 дек. Чрезмерное употребление мандаринов и других цитрусовых может вызвать проблемы с желудком, стоит есть не более 200-400 граммов цитрусовых в день, в то же время эти фрукты обладают полезными свойствами, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, врач-диетолог детской клиники «СМ-Доктор», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Из-за высокого содержания фруктовых кислот чрезмерное употребление цитрусовых может привести к повреждению слизистой оболочки желудка у людей с язвенными и эрозивными поражениями желудка. К тому же избыточное потребление цитрусовых может спровоцировать и образование оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина D, который встречается у 70% нашего населения», — сказала Михалева.

По ее словам, употребление цитрусовых должно быть умеренным — не более 200-400 граммов в день.

Врач также отметила, что цитрусовые, в том числе и мандарины, обладают многими полезными свойствами. В них содержится много витамина С, а также необходимые для здоровья кремний, кобальт и молибден. В большом мандарине содержится примерно половина суточной нормы аскорбиновой кислоты.

«К тому же в состав цитрусовых входят особые биологически активные вещества полифенолы (флавоноиды), которые защищают от старения клеток, защищают печень и почки от неблагоприятных воздействий, помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и рака. Кроме того, они оказывают противовоспалительное, иммуномодулирующее и противодиабетическое действие», - подчеркнула Михалева.

Цитрусовые содержат много клетчатки и мало калорий, что делает их великолепным продуктом здорового питания. Они также проявляют противовирусную и антимикробную активность, заключила врач.​