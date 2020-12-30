РИАМО - 30 дек. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с незначительными осадками, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами еще возможны небольшие осадки. Не исключены и слабые гололедные явления. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 5 до 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточного направления разовьет скорость до 6-11 метров в секунду.

Синоптики отметили, что такие погодные условия могут вызвать недомогание у метеозависимых людей.